Военные повара под Саратовом под дождем готовили биточки из рыбы и индейку с яблоком

Военные повара готовили под дождем. Фото пресс-службы ЦВО
Сильный ветер и проливной дождь 3 июня не повлияли на соревнования по приготовлению обеда в полевых условиях на всероссийском этапе конкурса «Армейский запас — 2021» под Саратовом.
Специалисты продовольственной службы, несмотря на ненастную погоду, приготовили полноценный обед по установленному меню: винегрет с фасолью, солянку мясную сборную, биточки из рыбы с запеченным взбитым белком с рисом и овощами под соусом голландским, теплую закуску «Индейка с яблоком, черносливом и соусом красным основным» и лимонный кисель.
Ливень солянке не помеха. Фото пресс-службы ЦВО
В Саратовской области под дождем соревнуются более 90 лучших поваров, представляющих военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил ВС РФ.
Фото пресс-службы ЦВО
Завершится полевая «кулинарная битва» 5 июня 2021 года.
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