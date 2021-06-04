Военные повара под Саратовом под дождем готовили биточки из рыбы и индейку с яблоком

Военные повара готовили под дождем. Фото пресс-службы ЦВО

Сильный ветер и проливной дождь 3 июня не повлияли на соревнования по приготовлению обеда в полевых условиях на всероссийском этапе конкурса «Армейский запас — 2021» под Саратовом.

Специалисты продовольственной службы, несмотря на ненастную погоду, приготовили полноценный обед по установленному меню: винегрет с фасолью, солянку мясную сборную, биточки из рыбы с запеченным взбитым белком с рисом и овощами под соусом голландским, теплую закуску «Индейка с яблоком, черносливом и соусом красным основным» и лимонный кисель.

Ливень солянке не помеха. Фото пресс-службы ЦВО

В Саратовской области под дождем соревнуются более 90 лучших поваров, представляющих военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил ВС РФ.

Фото пресс-службы ЦВО

Завершится полевая «кулинарная битва» 5 июня 2021 года.

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