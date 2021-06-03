Дети Ленинского района в смертельной опасности из-за бездействия СПГЭС

Открытая подстанция на улице Бульварная. Фото соцсетей
Сегодня, 3 июля, жительница Ленинского района Саратова Людмила Колпакова пожаловалось в соцсети на смертельную опасность, грозящую любопытным детям и неосторожным взрослым.
Женщина уточняет, что по адресу Бульварная, 16 открыто окно в подвальное помещение, в котором располагается трансформаторная подстанция.
- Провисает кабель так низко, что ребенок рукой достанет, — пишет местная жительница.
Женщина рассказывает, что обращения в СПГЭС и управляющую компанию «Прогресс» не принесли результата.
- А не думаете, работники СПГЭС, что это опасно для всех? — возмущается Людмила.
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