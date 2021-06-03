Саратовская область подписала соглашение о партнерстве с «МегаФоном»

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На полях Петербургского экономического форума губернатор Валерий Радаев подписал соглашение о развитии сферы услуг связи с директором по региональному развитию ПАО «МегаФон» Алексеем Титовым. Партнерство региональной власти и сотового оператора стартовало в 2018 году.

- Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве будет опираться на новые технические возможности. «МегаФон» непрерывно развивается, инвестирует в региональную сеть, расширяет ее и модернизирует. Эффект почувствуют все, в том числе в отдаленных районах области, - заявил Радаев.

Титов подтвердил, что на протяжении последних трех лет инвестировали в строительство объектов связи в области порядка 750 млн рублей.

Программа партнерства будет охватывать сферы цифровой экономики, городского транспорта, медицины, экологии, безопасности, туризма и др.