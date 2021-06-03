Житель Энгельса осужден за нападение на полицейских с ножом и шпателем

Суд назначил два года колонии строго режима 25-летнему жителю Энгельса. Который напал на полицейских при исполнении. При этом нападавший был пьян и вооружен ножом и шпателем.

Все произошло днем 13 сентября в дворе дома на улице Космонавтов в Энгельсе, где полицейские опрашивали местных жителей.

Пьяный местный житель сам пристал к полицейским с расспросами, о целях визита.

- Сотрудники разъяснили мужчине направление своей работы и задали интересовавшие их вопросы. Это вызвало у него приступ агрессии, при этом он попытался нанести одному из сотрудников удар кулаком по лицу. Полицейские пресекли его противоправные действия и, дабы успокоить разбушевавшегося нарушителя, уложили его на землю, тогда он, лежа на спине, стал вырываться и наносить одному из них произвольные удары руками и ногами. Затем он вскочил и убежал с места происшествия. Дома злоумышленник вооружился ножом и шпателем и прибежал к полицейским, намереваясь отомстить. На место происшествия подоспели приятели нарушителя, и помогли усмирить его, — рассказали в региональном СУ СКР.

Сам нападавший со шпателем своей вины не признал.