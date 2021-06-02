Саратовская область лидирует в ПФО по спросу на квартиры со стороны жителей Москвы

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В Приволжском федеральном округе, на который приходится примерно 10% всех просмотров объявлений из Москвы, в лидерах спроса – Саратовская область. На продающиеся здесь квартиры обратили внимание почти 15% от москвичей, который подыскивали жилье в ПФО.

К примеру, жилье в Самарской области и Татарстане москвичи изучали в 12% случаев.

Пандемия и локдаун стали причиной увеличения спроса москвичей на жилье в других регионах в полтора раза. ЦИАН выяснил, куда собираются переезжать жители Москвы и какие квартиры ищут в других регионах.

Для того чтобы выяснить, в каких регионах жители Москвы ищут квартиру, эксперты проанализировали IP-адреса пользователей сайта сian.ru. Оценивали два периода: до пандемии (с октября 2019 года по март 2020 года) и после снятия ограничительных мер (с октября 2020 года по март 2021 года).

Выяснилось, что больше всего вырос спрос на Краснодарский край, Санкт-Петербург и Крым. На жилье здесь приходится треть всего спроса из Москвы. Однако сменился лидер – после изоляции на первое место вышел Краснодарский край, а Петербург опустился на второе место.

Интерес москвичей к квартирам в Саратове вырос на 1,5%, и это не смотря на то, что средний ценник на них тоже вырос на 15,3%.

При этом эксперты отметили, что в ПФО без внимания столичных жителей к местным квартирам остались такие регионы как Марий Эл, Удмуртия, Мордовия, Кировская область, Ульяновская, Пермский край.