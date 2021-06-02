В Саратове будут судить экс-председателя комитета по имуществу

В Саратове будут судить бывшего председателя комитета по управлению имуществом за превышение должностных полномочий. По данным «КП-Саратов», речь идет о Дмитрие Кузьмине.

- По данным следствия, в 2011 году обвиняемый, занимая эту должность, подписал распоряжения и исключил из муниципальной собственности города ряд трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, после чего они поступили в частную собственность. Своими действия бюджету Саратова причинены тяжкие последствия на 35,6 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Впоследствии причиненный ущерб был возмещен. Но своей вины обвиняемый не признает. Ранее сообщалось, что Кузьмин явился с явкой с повинной.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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