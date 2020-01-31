2020-01-31T13:21:14+03:00
Происшествия

Очередной бывший чиновник Саратова явился с повинной по уголовному делу

Дмитрия Кузьмина взяли под стражу
Екатерина Семенова
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Фото с сайта администрации СаратоваФото с сайта администрации Саратова
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В Саратове расследуется уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по имуществу Дмитрия Кузьмина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено еще в 2011 году.

По версии следствия, чиновник незаконно подписывал распоряжения о выводе из муниципальной собственности трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. После чего они перешли в частные руки.

Однако на тот момент задержать подозреваемого не удалось, так как в 2015 году он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, но сейчас явился с повинной и ему предъявлено обвинение. Также он арестован.

Кузьмин был назначен на эту должность с поста замруководителя комитета в октябре 2009 года сити-менеджером Вячеславом Сомовым.

Стоит отметить, что его предшественник на этом посту, Александр Афонин, был задержан за взятку в 130 тыс. рублей и свою вину признал.

Напомним, ранее к следователям приходил Алексей Прокопенко — бывший глава Саратова, которого обвиняют в присвоении и растрате. Он был объявлен в розыск в 2014 году, но решил явиться в полицию в марте 2019 года. Сейчас Прокопенко находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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