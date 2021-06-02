До сих пор не подано ни одной заявки на анализ песка и воды на пляжах в Саратове

В Саратове ни один пляж не подал заявку в Роспотребнадзор на обязательное исследование песка и воды Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области сейчас подано 25 заявок на обследование дна у пляжей, из них 15 уже отработаны, но это только у областной службы спасения, есть несколько других водолазных организаций. При этом не подано ни одной заявки в Роспотребнадзор на обследование песка и воды. В 2020 году к этому времени там было уже 22 заявки, в 2019 году — 34. Об этом рассказал в пресс-центре «КП-Саратов» начальник областного управления по безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

Он заметил, что убрали лазейку в законе, когда на проверку дна вызывали организации, которые к водолазным работам не имеют отношения.

- До середины июня, по его словам, должен открыться купальный сезон, это примерно 10–15 июня. Дата открытия зависит от температуры воды в том числе.

Сейчас для открытия пляжа не нужно все службы приглашать массово, можно по отдельности и представить заключения в ГИМС. И мы считаем, что затягивание заявок идёт именно в связи с изменением законодательства.

Уверен, что значительная часть пляжей откроется, но даже 110 официальных пляжей для нашего региона мало, — считает Юрин.

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