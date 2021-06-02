В Саратовской области абитуриенты заняли только 76% от целевых мест

Александр романов отметил, что школьники не охотно поступают в вузы на целевые места

По факту зачисления абитуриентов в 2020 году в техникумы и вузы Саратовской области на целевые места было занято только 76% от плана зачисления.

Всего в 2020 году было зачислено 17 тыс. абитуриентов, из них 7334 на бюджетные места. Из них 981 было целевое, около 13% от бюджетных. По факту на них поступило 744 студента.

Об этом заявил председатель областной думы Александр Романов 2 июня на рабочем совещании в парламенте «Об организации целевого обучения в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального или высшего образования, и о сопровождении профессионального развития молодых специалистов в Саратовской области».

Из 981 целевого места 125 были в сфере педагогики, 436 по медицинским специальностям, 215 – в сфере агропромышленного комплекса. По факту приняли 55 целевиков на педагогические специальности (70 из имеющихся целевых мест остались свободными), 353 медика (83 места не занято), - 51 специалист агропромышленного комплекса, т.е. не воспользовались целевым направлением 164 выпускника.

Романов отметил, что среди причин этого - не так много выпускников наших школ знают о возможности целевого направления для обучения в вузах, не все решаются ею воспользоваться, кого-то пугают предусмотренные договором о целевом обучении обязательства.

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