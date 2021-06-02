Фото ООО «КВС»

Сегодня утром, 2 июня, началось масштабное отключение воды в Саратове.

Напомним, оно затронуло жителей Волжского и Саратовского районов.

- По состоянию на 09:00 специалисты цеха водоснабжения уже установили новое сбросное запорное устройство d300 мм на водопроводе Л-3 в районе Алексеевского оврага. Параллельно специалисты подрядной организации демонтируют затвор d1200 мм на магистральном водопроводе, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Водоснабжения не будет до 05:00 3 июня в поселках Зональный, ЦДК, Иволгино, УПТК, микрорайонах Русинвест, Изумрудный, Сосновый парк, Образцово, Зеленая Долина, Березки. В зоне снижения давления воды — поселки Юбилейный, Новосоколовогорский, Расково, Дубки, Зоринский, микрорайон «Совхоз «Комбайн».

Отключенным от водоснабжения абонентам будут подвозить воду. Список можно посмотреть здесь.

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