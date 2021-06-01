Опубликован список адресов подвоза воды в Саратове 2 июня

В Саратове завтра, 2 июня, ожидается масштабное отключение холодной воды.
ООО «КВС» организовало подвоз воды по следующему графику:
11:00 — 12:15 — Менякина, 1;
12:30 — 13:45 — Исаева, 3;
14:00 — 15:15 — Исаева, 32;
15:30 — 16:45 — ЦДК, 5;
17:00 — 18:15 — Молодежная, 4а;
18:30 — 20:00 — 2-й Овсяной проезд, 9;
11:00 — 12:15 — Усть-Курдюмская, 7а;
12:30 — 13:45 — Федоровская, 3;
14:00 — 15:15 — Тагильская, 54;
15:30 — 16:45 — с/х Комбайн, 22;
17:00 — 18:15 — 3-й проезд Муленкова, 4.
Список адресов, где отключат воду, можно посмотреть здесь.
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