Опубликован список адресов подвоза воды в Саратове 2 июня

В Саратове завтра, 2 июня, ожидается масштабное отключение холодной воды.

ООО «КВС» организовало подвоз воды по следующему графику:

11:00 — 12:15 — Менякина, 1;

12:30 — 13:45 — Исаева, 3;

14:00 — 15:15 — Исаева, 32;

15:30 — 16:45 — ЦДК, 5;

17:00 — 18:15 — Молодежная, 4а;

18:30 — 20:00 — 2-й Овсяной проезд, 9;

11:00 — 12:15 — Усть-Курдюмская, 7а;

12:30 — 13:45 — Федоровская, 3;

14:00 — 15:15 — Тагильская, 54;

15:30 — 16:45 — с/х Комбайн, 22;

17:00 — 18:15 — 3-й проезд Муленкова, 4.

Список адресов, где отключат воду, можно посмотреть здесь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.