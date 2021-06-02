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Общество2 июня 2021 8:14

Детвору Заводского района угощали мороженым

Источник:kp.ru
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Вчера в сквере имени Марины Расковой в Заводском районе Саратова прошел праздник, посвященный Дню защиты детей. Маленькие заводчане и их родители посмотрели развлекательную программу.

Депутат областной думы Андрей Воробьев поздравил горожан с праздником:

- Дорогие дети и уважаемые родители! Хочу пожелать вам, чтобы детство было счастливым и таким же солнечным, как сегодняшний день. Чтобы звонкий детский смех всегда звучал на детских площадках, в парках, скверах и домах, — пожелал народный избранник и пригласил юных заводчан попробовать мороженое с разными вкусами.