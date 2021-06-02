Каким стереотипам о блондинках не верят мужчины? Опрос сервиса знакомств Mamba

Мерилин Монро сформировала стереотипы о бондинках?

Чем блондинки так привлекают мужчин? К примеру, тем, что их считают наивными и беззащитными, в отличие от брюнеток, а значит стремятся больше о них заботиться и оберегать. Это один из выводов экспертов приложения для знакомств Mamba из опроса проведенного к Международному дню блондинок, который отмечался 31 мая.

При этом стереотип «Предпочитают ли джентльмены блондинок?» не подтвердился – по результатам опроса блондинки даже уступили брюнеткам: 48,4% мужчин охотнее поставили бы лайк брюнетке, 30,5% выбрали бы блондинку, а 21,1% рыжую девушку.

Вот еще более интересный результат – с тем, что блондинки более легкомысленные и непостоянные, согласны только 30,5% опрошенных мужчин. Никак не связывают с цветом волос эти качества остальные 69,5% мужчин.

Разрушение мифов - 70% мужчин ответили, что женщины чаще водят машину лучше, чем мужчины. И только 11% мужчин отметили, что блондинки плохие водители.

Не подтвердился и более мягкий и покладистый характер блондинок, из-за чего на них чаще женятся. 82,5% мужчин считают, что характер, цвет волос и предложение руки и сердца никак не связаны.

Склонность к шопингу в целом присуща женскому полу вне зависимости от цвета волос, так считают 74,8% мужчин. Значит мнение о том, что блондинки бОльшие транжиры, чем брюнетки или рыжие, тоже не работает.

А вот что подтвердилось, так это что более светлый оттенок кожи и белокурые локоны блондинки выглядят более беззащитно и наивно, и поэтому вызывают желание заботиться, опекать и защищать. Так считают 63,7% мужчин - участников опроса.

Откуда же все эти стереотипы? Мужчины отвечают – от кино и Мерилин Монро. Согласно опросу, почти 80% мужчин считают, что комедия «Джентльмены предпочитают блондинок» повлияла на образ светловолосых женщин в целом.

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