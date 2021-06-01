У Осетрины звезды на коленях: В Саратове приговорили к десяти годам «вора в законе»

Фото из зала суда при вынесении приговора Асатряну

В Саратовском областном суде приговорили к 10 годам заключения 34-летнего «вора в законе», уроженца Тбилиси Сергея Асатряна. Из них первые 5 лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии особого режима.

Уголовное дело было возбуждено по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

- В 2008 году в одном из московских ресторанов состоялась «коронация» 22-летнего Асатряна С.Э. – он был признан и объявлен «вором в законе». Позднее, пытаясь соответствовать своему положению и стремясь повысить влияние в преступном мире, он совершил ряд преступлений, за которые впоследствии был осужден. Отбывая наказания, Асатрян С.Э. продолжал выполнять возложенные на него обязательства – присваивал высшие криминальные статусы, распределял сферы влияния, - говориться в сообщении областного суда.

У прокуратуры Саратовской области иная версия. Про ресторан тут не сообщают, но утверждают, что короновали Асатряна - младшего в Балашовской колонии.

- Установлено, что в ноябре 2008 года, подсудимый, отбывая наказание в тюрьме Балашова, получил уголовный статус так называемого «вора в законе», заняв высшее положение в преступной иерархии.

Добившись признания другими осужденными наличия у него «авторитета» в преступной среде, он назначил своих доверенных лиц так называемыми «смотрящими» в исправительных учреждениях Саратовской области и инициировал акты массового нарушения режима содержания, - проинформировали в прокуратуре.

Из материалов дела следует, что Асатрян - представитель воровской династии, сын известного криминального авторитета Эдуарда Асатряна. Благодаря чему получил прозвище «Осетрина Младший».

- Отрицая общепринятые моральные принципы и правила поведения, он, следуя примеру отца, пожелал реализоваться в преступной среде. Зная об ответственности, он не пожелал отказаться от своего криминального статуса. Теперь же, когда ему грозит новый срок, он свое положение в преступной иерархии полностью отрицает, - сообщили в областном суде комментируя приговор.

Суд вину Асатряна установил не только благодаря многочисленными показаниями свидетелей, в числе которых отбывшие различные сроки наказания, но и исследованным в суде «прогонами» – обязательными к исполнению указаниями авторитетных заключённых, и даже татуировкам подсудимого.

- Так, из заключения криминалистической экспертизы татуировок Асатряна С.Э. следует, что татуировка паука, ползущего вверх, означает, что ее носитель является профессиональным преступником, который не намерен прекращать свою преступную деятельность. Восьмиконечная звезда на брюшке паука и на коленях означают, что данное лицо занимает высшее положение в преступной иерархии. Изображение восьмиконечных звезд на коленях несет смысл «никогда не встану на колени перед кем-либо». Стоит отметить, что такие татуировки наносятся на тело только лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, - подробно пояснили в областном суде.

Срок в 10 лет назначен исходя из приговора в 8 лет заключения и не отбытого наказания по приговору Никулинского районного суда Москвы.

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