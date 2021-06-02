В Саратове фальшивомонетчик специализировался на 500-рублевых купюрах

В Саратове полицией возбуждено уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных денег. Местному 46-летнему «пикчеру» грозит до восьми лет лишения свободы.

На даче у подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли специальное оборудование для производства поддельных денег и заготовки банкнот.

Предположительно, как считают следователи УМВД по Саратову, в период с 2019 года подозреваемый мог изготовить и сбыть порядка 48 подделок достоинством 500 рублей. Именно поэтому ему удавалось так долго заниматься сбытом фальшивок – никто не проверял эти не самые большие по номиналу купюры, продавцы брали у покупателя деньги, не проверяя их на подлинность. Ранее судимый мужчина сбывал их в продуктовых магазинах и ресторанах быстрого питания. Фальшивки выявляли уже сотрудники банков при пересчете денежных средств, поступивших от инкассаторов.

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