Министр здравоохранения Олег Костин привел Израиль в пример саратовцам

Олег Костин

Темпы вакцинации по Саратовской области (21,4%) да и в целом по России (23%)оставляют желать лучшего. И это данные только по первому компоненту вакцин. Саратовской области обеими компонентами привито только 16% населения. Об этом 1 июня на заседании координационного совета заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Он привел в пример Израиль, где сняты все ограничения.

- Почти к нулю сведена смертность от коронавируса в тех странах, где очень высок уровень вакцинации. Израиль, где численность населения более 10 млн человек и вакцинировано более 70% взрослого населения, а первую часть вакцины получили уже более 80% населения, там результат налицо.

Там власти уже заявили о достижении коллективного иммунитета и снятии всех ограничений. При этом люди продолжают носить маски во всех закрытых помещениях и население нисколько не высказывает недовольство, хотя там жарче, чем в России, - отметил Костин.

Министр здравоохранения региона подчеркнул, что после коронавируса очень долго люди страдают от проблем со здоровьем.

- Риск от коронавируса существенно выше для жизни и здоровья, чем побочные эффекты от вакцинации, которых вообще не наблюдаем, - сказал Костин.

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