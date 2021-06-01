Гладков о предварительном голосовании «Единой России»: Это было здорово!

Сергей Гладков

Депутат Саратовской областной думы Сергей Гладков на своей странице в социальных сетях поделился впечатлениями о прошедшем на минувшей неделе предварительном голосовании партии «Единая Россия».

- Это было здорово! Я о процедуре, альтернативы которой сегодня нет в политической повестке, о мероприятии, которое в постковидном мире объединяет людей с помощью цифры и живого общения, делая их мнение определяющим в грядущей конфигурации власти. Я об уникальной технологии строительства команды, которая в регионах страны под единую задачу объединяет совершенно разных людей, в приоритетах которых работа в интересах каждого.

С такой командой все кажется легким: и тонны бюллетеней, которые нужно разложить, пронумеровать, выдать, и круглосуточные звонки кандидатов с вопросами и консультациями, и режим работы 24/7 в течение последней недели, когда идет голосование, и ночь последнего дня с нескончаемым потоком информации с участков, которую необходимо проанализировать и внести в систему.

Предварительное голосование — уникальная политическая практика от лидера, реализуемая для людей и вместе с людьми! Это было здорово! Впереди еще много работы! Всем успехов!, — пожелал в конце Сергей Гладков.