Саратовское отделение детского фонда устроило праздники для детей

Праздник на территории Городского парка культуры и отдыха в Саратове стали самым массовым из тех, что были организованы 1 июня Саратовским отделением детского фонда.

Здесь для детей прошел концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Саратова. Шоу — научная программа профессора Николя особенно понравилась всем пришедшим в парк на праздник в честь Дня защиты детей.

В конце программы ростовые куклы-пингвины раздали детям мороженое от Саратовского хладокомбината.

- Сегодня мы видели столько счастливых искренних детских глаз, это лучшая награда за наши старания. Я очень рада, что столько партнеров поддержали нас и помогли подарить им замечательный праздник. Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Каждый ребенок должен чувствовать себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым! — прокомментировала председатель Саратовского регионального отделения Российского детского фонда Екатерина Пяткина.

Еще одно мероприятие состоялось для ста детей, проходящих лечение в ГУЗ Саратовская областная детская клиническая больница». Аниматор Наталья Воронина, развлекла детей и преподнесла каждому в подарок игровой набор. Подарки от детского фонда получили также и сорок детей - пациентов детского отделения ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер».

- День защиты детей — самый светлый и добрый праздник лета. Дети – это наше будущее, наш смысл жизни. Дорогие ребята! Не переставайте мечтать, ставьте новые цели, достигайте их, верьте в себя и свои силы! От всей души желаю крепкого здоровья, успехов и как можно больше радостных эмоций. А нам, взрослым, я желаю не забывать о том, что мы в ответе за будущее наших детей, в котором обязательно должно быть место улыбкам, детскому смеху и исполнению заветных желаний! — поздравил присутствующих депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев.

В Центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» прошел праздник для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, и учащихся средней школы №23. Для них провели мастер-классы по керамике, по свитдизайну, швейному мастерству, а фотографы клуба «Отражение» подарили им на память яркие снимки.

Напомним, что Российский детский фонд осуществляет свою деятельность с февраля 1998 года и поддерживает семьи с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, испытывают материальные трудности и нуждаются в социальной поддержке.

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