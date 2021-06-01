Заключенные в Саратовской области записали аудиокниги для детей

Фото УФСИН по Саратовской области

Отбывающие наказание в учреждениях УФСИН России по Саратовской области присоединились к всероссийской акции «Аудиокниги для детей осужденных», организованной ФСИН России.

В ИК-33 29-летний осужденный, которому предстоит еще больше трех лет провести в местах лишения свободы, для двух своих детей решил подготовить аудиозапись стихотворений из сборника «Смеходрон», автором которого является саратовский поэт Евгений Грачев. Сам автор откликнулся на предложение администрации учреждения и принял участие в аудиозаписи стихотворных произведений.

Фото УФСИН по Саратовской области

В Вольске, в ИК-5 УФСИН России по Саратовской области для своих детей озвучили сказки женщины-заключенные. Запись проводили в студии кабельного телевидения исправительной колонии.

- По мнению психологов УФСИН России по Саратовской области, прослушивание голоса одного из родителей положительно сказывается на эмоциональной сфере ребенка, ощущающего таким образом присутствие в его жизни находящихся далеко мамы или папы, которые любят его и помнят о нем, что, безусловно, помогает формированию у детей благоприятного психологического фона, - заявили в УФСИН по Саратовской области.