В Саратове не состоялся конкурс на 228 млн рублей по достройке двух корпусов инфекционной больницы в Елшанке

Строительство инфекционной больницы в Елшанке

Определен подрядчик, который продолжит строительство корпусов №3 и №6 инфекционной больницы в Елшанке.

Единственным участником конкурса стало энгельсское ООО «Специализированный застройщик «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ».

Компании достанется вся сумма в 228 886 114 рублей на завершение строительства, которое назначено, согласно контракту, на 31 августа 2021 года. У компании осталось менее трех месяцев на общестроительные работы, проведение коммуникаций, установку лифтов, сигнализаций и т. д.

Компания ранее выиграла конкурс на строительство корпусов №2 и 6 этой больницы за 210,4 млн рублей.

В ходе недавнего визита на объект инициатора строительства председателя ГД Вячеслава Володина было озвучено, что общестроительные работы планируется завершить в июле.

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