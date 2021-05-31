В Саратове ожидается масштабное отключение воды

В Саратове в среду пройдет масштабное отключение воды.

- Воды не будет с 06:00 2 июня до 05:00 3 июня в Волжском и Саратовском районах, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

В зону отключения попадут поселки Зональный, ЦДК, Иволгино, УПТК, микрорайоны Русинвест, Изумрудный, Сосновый парк, Образцово, Зеленая Долина, Березки. Полный перечень адресов можно посмотреть на сайте коммунального предприятия.

Снижено давление подачи воды будет в поселках Юбилейный, Новосоколовогорский, Расково, Дубки, Зоринский, микрорайон «Совхоз «Комбайн».

Отключить тысячи горожан коммунальщикам понадобилось ради подготовки водопроводного комплекса к эксплуатации в осенне-зимний период. Рабчоие заменят затвор d1200 мм, а также аварийный выпуск d300 мм.

Граждан просят набрать воду на время отключения, а в течение 48 часов после подачи употреблять ее только в кипяченом виде.

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