Вопросы безопасности водных объектов Саратовской области обсудят в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов»

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2 июня 2021 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция «Вопросы безопасности на водных объектах в летний период».

В дискуссии примут участие:

Юрин Юрий Сергеевич — начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области;

Кориков Павел Владимирович — начальник ОГУ «Служба спасения Саратовской области»;

Борисенко Сергей Викторович — начальник МКУ «Саратовская городская служба спасения»;

Геращенко Александр Викторович — врач анестезиолог-реаниматолог детской реаниматологической бригады ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи».

В рамках темы пресс-конференции спикеры приведут статистику несчастных случаев на водных объектах области, расскажут о возможностях оказания первой помощи пострадавшим, о степени готовности пляжей к купальному сезону, а также ответят на вопросы журналистов.

Начало мероприятия в 12:00 по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикеру можно задать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

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