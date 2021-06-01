Кусок железа с крыши упал в Саратове на машину кардиологического центра

В Арбитраже Саратовской области «Областной клинический кардиологический диспансер» взыскал с ЖСК №5 «Центр» 29 507 рублей ущерба за помятый упавшим с крыши отливом автомобиль.

ЧП случилось днем 17 апреля 2021 года. На Hyundai Solaris, принадлежащий кардиоцентру, с крыши жилого дома на Вавилова, 19/21 упал жестяной отлив. Машине разбило фару, повредило бампер. Никто из людей не пострадал.

Согласно заключению эксперта стоимость ремонта составила 29 507 рублей.

ЖСК №5 «Центр» как управляющая домом компания платить за ремонт машины не захотел.

Его представители заявили, что не доказано падение металлического фрагмента именно с крыши этого дома, а также, что погодные условия в день ДТП были неблагоприятными и считали необходимым установить на какое расстояние шторм мог унести кусок металла, заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы.

С учетом пояснений свидетеля, который подтвердил, что видел как лист металла упал на машину, суд установил, что жестяной отлив упал именно с крыши дома №19/21, и взыскал с ЖСК №5 «Центр» ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» стоимость причиненного ущерба, расходы по оплате независимой технической экспертизы и госпошлину.