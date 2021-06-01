Возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве детсада на Лунной в Саратове

Следователи СУ СКР по Саратовской области по материалам прокуратуры Ленинского района Саратова возбудили уголовное дело о халатности при строительстве детсада на улице Лунная.

В 2019 году муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» оплатило стоимость строительства корпуса детсада в объеме 175 млн 300 тыс. рублей. Но, как выяснили в прокуратуре, объемы работ оказались завышены, а чиновники этого не заметили.

- Обследование объекта и анализ документации выявили завышение объема отдельных видов работ. Однако при приемке выполненных работ заказчиком данное несоответствие выявлено не было. Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами МКУ «Капитальное строительство» своих обязанностей, бюджету Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму 2 644 808 рублей, — сообщили в СУ СКР.

Конкурс на строительство детсада выиграло ООО «Предприятие по строительству «Лесстр».

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