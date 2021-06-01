Радаев объявил выговоры министру дорожного хозяйства

Радаев объявил выговоры министрам
Губернатор Радаев объявил выговоры министру транспорта и дорожного хозяйства области Алексею Петаеву. На традиционном закрытом совещании с зампредами и министрами в минувший понедельник, 31 мая, одним из вопросов была реализация нацпроектов.
Выяснилось, что по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Саратовской области не достигнуты плановые показатели ремонта и освоения средств. За это получил выговор министр транспорта и дорожного хозяйства, а также министр экономического развития Андрея Разборов. Ему досталось за ненадлежащий контроль над реализацией мероприятий в рамках нацпроектов.
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