В Энгельсском районе горел склад с желатином

В Красном Яре горел завод Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В селе Красный Яр рано утром загорелось одноэтажное железобетонное здание склада с металлической кровлей. Вызов дежурному регионального МЧС поступил в 05:40.

На тушение выехали пять пожарных расчетов и уже к 06:52 смогли локализовать возгорание на площади в 1,5 тыс. кв. м

На складе хранились пищевые добавки — желатин.

Полностью потушить возгорание удалось к 07:23.

Никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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