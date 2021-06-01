В Энгельсском районе горел склад с желатином

В Красном Яре горел завод
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В селе Красный Яр рано утром загорелось одноэтажное железобетонное здание склада с металлической кровлей. Вызов дежурному регионального МЧС поступил в 05:40.
На тушение выехали пять пожарных расчетов и уже к 06:52 смогли локализовать возгорание на площади в 1,5 тыс. кв. м
На складе хранились пищевые добавки — желатин.
Полностью потушить возгорание удалось к 07:23.
Никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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