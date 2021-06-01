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Происшествия1 июня 2021 8:32

В Энгельсском районе горел склад с желатином

Огонь охватил 1,5 тыс. кв. м площади здания
Источник:kp.ru
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В Красном Яре горел завод

В Красном Яре горел завод

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В селе Красный Яр рано утром загорелось одноэтажное железобетонное здание склада с металлической кровлей. Вызов дежурному регионального МЧС поступил в 05:40.

На тушение выехали пять пожарных расчетов и уже к 06:52 смогли локализовать возгорание на площади в 1,5 тыс. кв. м

На складе хранились пищевые добавки — желатин.

Полностью потушить возгорание удалось к 07:23.

Никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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