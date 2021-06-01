Сайт «КП-Саратов» уверенно лидирует по доле местных читателей по итогам мая 2021 года

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По итогам мая 2021 года сайт «КП-Саратов» занимает лидирующую позицию в Саратовской области среди самых читаемых новостных сайтов по доле местных читателей — 52%. Таковы данные портала LiveInternet.

Кроме этого, согласно данным портала, за май 2021 года «КП-Саратов» посетило более 184 тыс. уникальных посетителей. Это второй результат среди всех сайтов региона. На третьем месте ИА «Версия-Саратов» с 142 тыс. уникальных посетителей, при этом количество местных читателей у этого сайта в мае только 29%. На четвертом месте среди новостных ресурсов по посещаемости в мае сайт «Саратовбизнесконсалтинг» — 130,3 тыс. «уников», но только 23% из них — жители Саратовской области. Еще меньше доля местных читателей у ИА «Свободные новости», которое на пятом месте по посещаемости (130 тыс. уникальных посетителей) — только 18%. На первом месте ИА «Взгляд-инфо» с 304 тыс. посетителей, из которых только 35% жители Саратовской области.

Еще один сайт, кроме «КП-Саратов», входящий в холдинг «Волга-Медиа» — «АиФ-Саратов» на восьмом месте по посещаемости (57 тыс. посетителей). У него также высокая доля местных читателей — 42%.

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