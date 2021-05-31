Панков опроверг информацию о возможности голосовать неоднократно в ходе предварительного голосования ЕР

На брифинге в Саратове по итогам праймериз ЕР

Неоднократное голосование на прошедших внутрипартийных праймериз «Единой России» невозможно. Об этом заявил депутат ГД Николай Панков на брифинге 31 мая по итогам прошедшего внутрипартийного голосования «Единой России» в Саратовской области.

Представитель СМИ под названием «Времени нет» усомнился в том, что жалоб на процедуру голосования нет.

- У меня есть личная знакомая из Заводского района, которая говорит, что их по три раза заставляли участвовать в электронном голосовании. Известно ли вам о таких технологиях, которые позволяют это делать? – спросил представитель СМИ.

- Что касается чьих-то знакомых и их высказываний – конечно, они также могут обратиться с конкретной жалобой или предложением.

Вы сами работаете в электронном СМИ и знаете, что значит голосование по собственному логину и паролю с подтверждением персональных данных через единый портал Госуслуг. Я готов встретиться с вашей знакомой, которая знает о каких-то технологиях, которые позволяют голосовать не один раз, я ее выслушаю.

Что касается выборного процесса, то вы знаете, единственная технология – от человека к человеку, решая их вопросы и защищая. Вот единственная технология, которая дает результат и веру в те решения, которые мы вместе с жителями принимаем, — сказал Панков.

- Буквально полчаса назад встретил знакомого, просто работяга, говорит — с выборов идет. Говорит, жена напрягла, а жена работает в соцсфере, ее там напрягли. Да, это вот не факт, это «из жизни». Все доступно, прозрачно якобы. Я сам участвовал в выборах и выигрывал их, кстати, — поделился переживаниями представитель «Саратовского репортера».

- Вы сами ответили на свой вопрос. Факты, которые вы привели, конечно, это не факты. «Вот я слышал, вот об этом говорят». Хотя сами же на своем примере подтвердили, из своей избирательной компании.

Что касается моих избирателей, то мне как раз не стыдно смотреть им в глаза. Сегодняшние результаты и отсутствие жалоб говорят о том, что не было никаких задач по бюджетной сфере или не бюджетной сфере. Вы увидели, что явка выше стала, у людей есть интерес. Избиратели в Саратовской области – люди грамотные и ответственно подходят к этому, процент голосования об этом и говорит.

Они не доверяют политиканам, которые заявляют – «нам тут кто-то что-то сказал», тем, кто не выходит на прямой разговор с жителями, не встречается с ними. Просто на оппозиционные темы людей уже не купишь – они голосуют за конкретные дела, конкретных людей и таким образом вместе с ними берут на себя ответственность за то, что происходит у нас в области, - заявил Панков.

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