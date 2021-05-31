Партсписок «Единой России» по Саратовской области возглавит Вячеслав Володин, кандидатом в Госдуму по Балашовскому округу станет Андрей Воробьев

Андрей Воробьев

Завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия» на котором жители области определяли кандидатов на предстоящие выборы в парламент страны. В сентябре нам предстоит голосование по двум бюллетеням: за кандидата в округе и за одну из партий, которые будут представлять наш регион в Государственной думе РФ.

В голосовании по партийному списку с огромным преимуществом (более 91%) победил наш земляк, председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин, который возглавит региональную группу единороссов по партсписку.

В голосовании по Балашовскому избирательному округу более 45% жителей отдали голоса в поддержку депутата областной думы 35-летнего Андрея Воробьева, уроженца поселка Лощинный Саратовской области. Воробьев основал и руководит группой предприятий в сфере промышленного строительства, сервиса, логистики. Активно участвовал в волонтерском движении, в период пандемии им была оказана адресная помощь тысячам жителей и многим социальным учреждениям Саратовской области.

Балашовский одномандатный округ включает в себя Заводской район Саратова, Балашовский, Аркадакский, Аткарский, Екатериновский, Калининский, Красноармейский, Лысогорский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Турковский муниципальные районы, Саратовский муниципальный район: Александровское МО, Багаевское МО, Краснооктябрьское МО, МО Красный Текстильщик, Михайловское МО, Рыбушанское МО, Синеньское МО.

Итоги предварительного голосования должен рассмотреть Съезд «Единой России», который состоится 19 июня — именно там утвердят фамилии кандидатов партии по округу и по региональной группе.

Выборы в Государственную думу РФ состоятся 19 сентября этого года.