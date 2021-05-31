Медицинская сестра Татьяна Исаева: Благодаря помощи Вячеслава Володина увековечена память военных медицинских сестер

Татьяна Исаева

Старшая медицинская сестра ГУЗ «СГКБ №2 им. В. И. Разумовского» Татьяна Исаева рассказала о значимости установленного памятника военной медицинской сестры.

- Место, где сегодня установлен памятник военной медицинской сестре, было выбрано всем медицинским сообществом совместно и сообща. Считаю, что это самое что ни на есть удачное место для этого памятника. Ведь это во дворе медицинского учебного заведения. Где студенты могут отдать дань уважения бессмертному подвигу военных медицинских сестер, которые на своих плечах с поля боя вынесли тысячи раненых бойцов, тем самым спасли им жизни. Подвиг их бессмертен. Долгие годы там был лишь памятный камень. Благодаря помощи Вячеслава Володина здесь появился великолепный памятник, который уже стал достопримечательностью и местом встречи для студентов. А если кто-то на безосновательной критике пытается заработать себе политические очки, пусть останется на их совести, — отметила Татьяна Исаева.

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