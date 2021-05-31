До конца сентября в Саратовской области предоставляется скидка 10% при покупке билетов на пригородные поезда

С 1 июня по 30 сентября при покупке билетов на пригородные поезда АО «Саратовская ППК» предоставляется кэшбек в размере 10% от стоимости проезда. Максимальный размер скидки составляет 20 рублей.

По условиям акции, оплата проезда должна осуществляться с помощью банковской карты платежной системы «Мир». При этом приобрести билет можно в пригородных кассах, у разъездных билетных кассиров или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Скачать и установить мобильное приложение «РЖД Пассажирам» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.