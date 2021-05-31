Следователи нашли вероятного виновника смерти ребенка под обвалившимся гаражом в Татищеве

На ребенка обрушилась стена гаража Фото: СУ СКР по Саратовской области

Саратовские следователи возбудили уголовное дело после рухнувшего на ребенка гаража в Татищеве по факту неисполнения должностными лицами бюджетного учреждения своих должностных обязанностей, повлекшего по неосторожности смерть ребенка.

- По данным следствия, около 21:30 11-летний мальчик гулял возле заброшенного гаража на улице Коммунистическая. Рядом с воротами было отверстие из-за частичного разрушения кирпичной кладки. В момент, когда ребенок попытался туда залезть, стена рухнула на него, и он умер, —

Погибшего обнаружил его приятель и позвал отца. Тот достал ребенка из-под завалов и вызвал «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть.

Мальчик погиб под обрушившейся кирпичной кладкой Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи выяснили, что гараж принадлежит бюджетному учреждению. Несмотря на частичное разрушение кирпичной кладки, владелец не стал восстанавливать стену или хотя бы ограждать ее. Тем самым необеспечение безопасной эксплуатации объекта привело к смерти мальчика.

Расследование уголовного дела продолжается.

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