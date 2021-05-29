В Татищево мальчик полез в заброшенный гараж под кирпичной стеной и она опустилась на него

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области вечером 28 мая погиб 11-летний мальчик.

Несчастный случай произошел на улице Коммунистическая в районном центре, когда ребенок попытался проникнуть в заброшенный гараж.

- Рядом с воротами гаража в стене имелось отверстие, образовавшееся из-за разрушения кирпичной кладки. В момент, когда ребенок пролезал через данное отверстие, произошло обрушение стены. – сообщили в региональном СУ СКР.

О том, что ребенка завалило кирпичами его приятель-ровесник сообщил своему отцу, который бросился на помощь и извлек ребенка из-под завала. Мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики смогли только констатировать смерть ребенка.

Следователями регионального СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия, проводится доследственная проверка по факту смерти 11-летнего ребенка.