В Саратовской области 10% лагерей не получили аттестацию к началу сезона

.

В Саратовской области с завтрашнего дня, 1 июня, стартует сезон работы детских лагерей. Должны открыться 628 мест отдыха, из них 40 круглосуточных и 588 — с дневным пребыванием. Заезд детей пройдет с 1 по 15 июня. Всего лагеря в области готовы принять на отдых 24 тыс. детей. Об этом доложили на заседании правительства Саратовской области 31 мая.

Председатель правительства Роман Бусаргин потребовал предоставить ему информацию, почему 10% лагерей, а это 63 учреждения, не получили аттестацию.

- Представьте мне объяснения, почему они не получили аттестацию, кто в этом виноват и когда они все-таки начнут работу, — потребовал он от министерства труда и соцзащиты и от министерства образования.

Также Бусаргин потребовал еще раз, независимо от полученных разрешений, назначить комиссии и осуществить повторную проверку безопасности и антитеррористических мероприятий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.