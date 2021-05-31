В Красноармейских лесах поджигателей ловят с помощью квадрокоптера

По словам главного лесничего Красноармейского лесничества Александра Тупикова, рейды носят ежедневный характер. Только вчера в лесу задержан очередной нарушитель особого противопожарного режима — мужчина разводил огонь. Ему грозит от 4 до 5 тыс. рублей административного штрафа.

- В этом году в рамках лесной охраны в этом году проведено 2 170 патрулирований и рейдовых осмотров в лесах, в том числе с МВД и МЧС — 117. Выявлено 112 нарушений лесного законодательства, 81 виновное лицо привлечено к административной ответственности, а по 11 фактам материалы направлены в правоохранительные органы, — отметил Ренат Биктеев, заместитель начальника управления лесного хозяйства отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора минприроды.

Сотрудники Красноармейского лесничества в ежедневном порядке проводят патрулирование земель лесного фонда. В работе им помогает новое оборудование, приобретенное в рамках национального проекта «Экология», — квадрокоптер. С его помощью сотрудники лесничества на ранней стадии могут обнаружить возгорания. За полчаса квадрокоптер может исследовать 4 км леса.

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