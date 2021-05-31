Роман Бусаргин потребовал жестко наказывать за затягивание сроков отключения воды

Город в раскопках коммунальщиков, воды в кранах горожан нет Фото: Екатерина Семенова

Нещадно наказывать за затягивания сроков отключения холодной и горячей воды потребовал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Такое предложение он выдвинул, в частности, в адрес представителей прокуратуры на заседании правительства 31 мая.

- Ежегодно негатив по срокам опрессовок. Это ваша ответственность, министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев и зампред Александр Соловьев. Каждая опрессовка должна сопровождаться министерством.

Прокуратуру прошу взять на особый контроль темы, когда отключение превышает сроки, обозначенные в документах. Планы составляются, подписываются, и потом не исполняются. Людей это возмущает. Нещадно надо наказывать за это. Если нарушения хотя бы в одном пункте — потом не обижайтесь, коллеги, — обратился он к участвующим в совещании руководителям ресурсоснабжающих организации ООО «КВС» и ПАО «Т Плюс».

Бусаргин потребовал также следить, чтобы все мероприятия по концессиям с этими компаниями исполнялись. За этим должен быть контроль лично министра строительства и ЖКХ региона Павла Мигачева.

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