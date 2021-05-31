В Саратовской области за разжигание костров выписано уже более 500 штрафов

Юрий Юрин

В Саратовской области с начала 2021 года произошло 3 019 пожаров. Из них 1 380 — техногенных пожаров и 1 639 случаев возгорания мусора.

На пожарах погибло 63 человека, пострадали — 132. За аналогичный период прошлого года погибших было 68, пострадавших 144. Об этом на заседании правительства региона 31 мая доложил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин.

В Саратовской области с начала 2021 года ландшафтные пожары охватили в общей сложности 14 тыс. гектаров площади. Только за последнюю неделю было 177 пожаров, из них 14 очагов ландшафтных.

Юрин напомнил, что с 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Это означает, что обычные суммы штрафов (2 тыс. рублей — прим. ред) за разжигание огня удваиваются. С начала года зафиксировано уже 500 нарушений со сжиганием мусора и растительности.

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