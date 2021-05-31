Бюджет Саратовской области в 2020 году сошелся благодаря 60 млрд рублей безвозмездных поступлений

Дефицит бюджета по итогам 2020 года и первого квартала 2021 года Саратовской области составил 4 млрд рублей, выросли доходы, но расходы стали еще больше.

Об этом на заседании правительства региона 31 мая доложил заместитель министра финансов региона Игорь Меркулов.

Несмотря на сложности с коронавирусом и ограничения в работе организаций, доходы бюджета сложились в размере 128,4 млрд рублей, это на 23,4%, чем в 2019 году. При этом расходы также выросли, но на 27,2% — до 132,4 млрд рублей.

Меркулов отметил, что рост доходов произошел благодаря безвозмездным поступлениям в бюджет региона, которые достигли 60,6 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы снизились на 1,3% и составили 67,8 млрд рублей. Область недополучила денег за счет снижения сборов налога на прибыль и налога на имущество.

Меркулов отметил, что за счет перекредитования средняя ставка кредитов по госдолгу региона снизилась до 5,25%. Экономия на выплатах составила 711 млн рублей.