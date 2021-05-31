Саратов вошел в топ-6 городов России по общительности жителей

По данным федерального социологического опроса, проведённого в мае 2021 года независимым исследовательским агентством Zoom market, самыми общительными стали жители Ростова-на-Дону, Иваново и Краснодара.

Рейтинг российских городов по общительности населения возглавил Ростов-на-Дону. на втором месте Иваново, на третьем Краснодар. Саратов занял шестое место. Федеральный социологический опрос провело в мае 2021 года исследовательское агентство Zoom market.

В топ-10 также вошли Брянск, Севастополь, Воронеж, Белгород Саранск и Нижний Новгород.

Москва оказалась на 22 месте, Санкт-Петербург на 16.

Респондентам задавали пять вопросов: Для вас составляет сложность заговорить с незнакомым человеком? Легко ли вы завязываете новые знакомства? У вас широкий круг общения? Вы предпочитаете проводить свой досуг в одиночестве или в кругу друзей и знакомых? Вы можете назвать себя общительным человеком?

Опрос проводился в 23 городах РФ по методу личных и телефонных интервью. Общая выборка составила 2760 респондентов в возрасте от 18 до 73 лет.

По итогам опроса исследователи уточнили, что для 63% участников составляет сложность заговорить с незнакомым человеком, 34% респондентов указали, что легко заводят новые знакомства, при этом свой досуг в одиночестве предпочитают проводить 41% россиян и лишь 39% опрошенных россиян назвали себя общительными людьми.