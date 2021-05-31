Главный приз турнира памяти Султана Ахмерова уехал в Ставрополь

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Саратовская команда победила на Всероссийском турнире по самбо памяти Султана Ахмерова в командном зачете. Главный приз турнира – автомобиль LADA GRANTA выиграл представитель Ставропольского края Карен Асрян, победитель в весовой категории 65 кг.

В региональном министерстве спорта уточнили, что участниками XV Всероссийских соревнований по самбо среди юношей 12-14 лет, посвященных памяти вице-президента Всероссийской федерации самбо С.Р. Ахмерова в Саратове стали 345 спортсменов из 32 регионов России и Республики Беларусь. Соревнования являлись отборочным этапом для участия в Первенстве России 2021 года среди юношей 2007-2009 г.р.

Спортсмены сборной команды Саратовской области завоевали десять медалей: одну золотую, три серебряные и шесть бронзовых. В общекомандном зачете наш регион занял 1 место, опередив соперников из Москвы (2 место) и Калмыкии (3 место).

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