В Саратовской области 11 тысяч человек участвуют в основном периоде ЕГЭ

Основной период ЕГЭ 2021 года стартовал сегодня, 31 мая, и продлится до 2 июля.

В Саратовской области свыше 11 тысяч человек примут участие в сдаче ЕГЭ, основной период которого стартовал сегодня, 31 мая. Сегодня сдают экзамены по литературе, химии и географии.

Кроме 10,2 тыс. выпускников 11-х классов свои знания проверят еще 924 человека – выпускники прошлых лет, учащиеся колледжей и техникумов, выпускники иностранных образовательных организаций.

В регионе 352 выпускника 11-х классов, не планирующих поступать в вузы, воспользовались правом пройти итоговую аттестацию в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике 25 и 28 мая.

Самый массовый экзамен по русскому языку пройдет 3 и 4 июня, проведение ещё двух экзаменов также будет разделено на два дня: иностранные языки (устная часть) – 21 и 22 июня, информатика в компьютерной форме – 24 и 25 июня. С полным расписанием проведения ЕГЭ можно ознакомиться по ссылке.

Более 5,8 тыс. выбрали для сдачи профильную математику, свыше 5,9 тыс. – обществознание, почти 2,3 тыс.– биологию, свыше 2,6 тыс. – физику. Продолжается рост популярности ЕГЭ по информатике и ИКТ, его в этом году планируют сдавать более 1,4 тыс. участников. Почти 2 тыс.участников зарегистрировано на ЕГЭ по истории. Самым популярным из иностранных языков у участников ЕГЭ остается английский, его планируют сдавать 924 человека. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировано 34 участника, по французскому – 7, по китайскому – 2, по испанскому – 1.

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