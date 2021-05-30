В Саратовской области продолжается предварительное голосование партии «Единая Россия»

В Саратовской области продолжается очное предварительное голосование партии «Единая Россия». О ходе голосования рассказала член оргкомитета Екатерина Скибина.

- Всю неделю жители области могли проголосовать электронно через сайт PG.ER.RU. Сегодня в Саратовской области с 08:00 работают очные счетные участки, куда избиратели могут прийти и отдать свой голос за человека, которого они хотели бы видеть в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную думу и Саратовскую городскую думу. Стоит отметить, что на большинстве счетных участков работают наблюдатели от кандидатов. На некоторых участках проводится видеофиксация процесса голосования, которая заранее санкционирована участковой комиссией. Явка к полудню составляет 6% от общего количества зарегистрированных избирателей в Саратовской области, — отметила Екатерина Скибина.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях муниципального уровня в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.