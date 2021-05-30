Жители Энгельса могут проголосовать на праймериз на 29 участках

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Секретарь Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов рассказал, как проходит предварительное голосование партии «Единая Россия».

- Сегодня предварительное голосование «Единой России» проводится в очной форме, в Энгельсе уже открылись 29 счетных комиссий. Все они работают с 8 до 20 часов без перерывов.

Партия всегда относилась с уважением к старшему поколению. Те кто привык голосовать традиционно, сегодня смогут беспрепятственно сделать это.

Как секретарь Энгельсского отделения, осмотрел участки на доступность для маломобильных групп граждан. Отмечу, что в местах где по какой-либо причине отсутствуют средства помощи для инвалидов, сотрудники счетных комиссий придут на помощь к каждому без исключения.

Важно, чтобы каждый гражданин нашей страны мог реализовать свое избирательное право, для партии «Единая Россия» выборы — это доступность, открытость и легитимность.

Отдать голос за своего кандидата в очной форме можно на ближайшем избирательном участке с 08:00 до 20:00, — отметил Дмитрий Плеханов.

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