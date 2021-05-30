Николай Панков принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков проголосовал на счетном участке в Октябрьском районе.

- Для партии важно, чтобы голосование прошло открыто, конкурентно и легитимно. «Единая Россия» дает возможность принять участие во внутрипартийном голосовании не только членам партии и сторонникам, но и беспартийным. Сегодня действуют 369 счетных участков, проходит и электронное голосование. Жители определяют тех, за кого они отдадут свои голоса на выборах. Конкуренция в Саратовскую городскую думу — четыре кандидата на место, в Государственную думу — более десяти.

Убедился, что на участках принимаются все необходимые меры безопасности. Работают более 400 наблюдателей, на некоторых участках есть видеонаблюдение — вопросы легитимности для нас очень важны, — подчеркнул Николай Панков.

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях муниципального уровня в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

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