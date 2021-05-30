На участках для предварительного голосования в Саратове образуются очереди

Сегодня, 30 мая, в день предварительного голосования партии «Единая Россия» на участках в Саратове заметили небольшие очереди.

Однако все собравшиеся проголосовать соблюдают социальную дистанцию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Представители счетной комиссии рассказали, что на местах работают волонтеры, наблюдатели.

- Для удобства граждан на участках размещена информация обо всех участниках предварительного голосования. Им выдается на счетном участке целых три бюллетеня: граждане выбирают участников, пожелавших стать кандидатами по одномандатному округу на выборах городскую думу, кандидатами по одномандатному округу на выборах в Государственную думу и по списку партии «Единая Россия» — также в Государственную Думу, — рассказали «КП-Саратов» в счетной комиссии.

Кроме того, для решения возникающих вопросов в Саратовском региональном отделении партии «Единая Россия» работает ситуационный центр и горячая линия: (8452) 27-21-55; 27-21-56; 27-21-57.

Напомним, на праймериз также проголосовал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

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