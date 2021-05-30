Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проголосовал на праймериз

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 30 мая, проголосовал за кандидатов предварительного голосования партии «Единая Россия».

- Процедура праймериз имеет огромное значение для избирательной кампании. Она дает возможность гражданам познакомиться с кандидатом и предвыборной программой, — отметил он.

По словам Радаева, праймериз отвечает задачам избирательной кампании — открытости, легитимности, конкурентности.

- Мы движемся к Единому дню голосования. И сегодняшний этап — хороший опыт как для избирателей, так и для самих кандидатов. Мы говорим о том, что нужно слышать людей, отвечать их запросам. И этот опыт каждый участник праймериз осваивает на практике, — заявил Радаев.

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