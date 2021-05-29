На праймериз «Единой России» проголосовали более 53 тысяч человек

Сергей Улегин

Уже более 53 тыс. человек проголосовали на праймериз «Единой России». Всего на сайте pg.er.ru для электронного голосования зарегистрировались 74 425 человек.

- Высокая явка на электронном голосовании говорит о доверии жителей к открытому отбору кандидатов, которых партия выдвинет на предстоящих выборах. Приглашаю всех жителей нашей области, кто не зарегистрирован на сайте, прийти на счетные участки. Вместе выберем кандидатов от «Единой России», – сказал Сергей Улегин, член регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия».

30 мая, в воскресенье — последний день для участия в предварительных выборах «Единой России».

Напомним, это единственная политическая партия в стране, которая выдвигает своих кандидатов на основании мнения жителей.

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