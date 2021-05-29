Строительно-монтажные работы в новой инфекционной больнице в Елшанке завершатся в июле

Вячеслав Володин на днях посетил строящуюся инфекционную больницу в Саратове. Сейчас в корпусах идет отделка, объявлен конкурс на закупку медицинского оборудования.

Строительно-монтажные работы планируют завершить в июле.

- Без штурмовщины надо завершить строительно-монтажную часть, провести пусконаладку оборудования в сентябре и готовиться к принятию пациентов, - сказал Володин.

Он предложил в начале августа обсудить вопросы работы общественного транспорта до медицинского учреждения. Необходимо организовать централизованную доставку сотрудников.

Вячеслав Володин затронул тему, связанную с санавиацией. На территории больницы предусмотрена вертолетная площадка.

Напомним, возведение началось летом прошлого года. 600 млн рублей на строительство больницы поступило в регион при поддержке Вячеслава Володина за счет привлеченных и благотворительных средств. На завершение строительства также были выделены федеральные средства в размере 1 млрд 678 млн рублей.