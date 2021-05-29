Холмы из шелухи от семечек обнаружились возле участков многодетных семей в Балаково

Шелухи на окраине Балаково реально много

В соцсетях Балаковского района местные жители возмущаются неизвестными пока хулиганами, которые высыпали несколько тонн отходов семечек подсолнечника в районе Новонатальино. Это новый микрорайон возле села Натальино, на окраине Балаково. Там давали бесплатные участки многодетным семьям.

Буквально холмы из лузги покрываают местный пейзаж. Это особо опасно в текущее время, когда объявлен пожароопасный режим, температуры воздуха достаточно высоки и шелуха может загореться. Рядом находятся жилые дома и лесопосадки.

Холмы из шелухи семечек. Фото соцсетей

Возмущение жителей разделил и недавно избранный глава района Сергей Грачев.

- Это не первый случай. Все помнят, как из-за возгорания лузги семечек Балаково заволокло дымом. Люди задыхались. Кто именно привез и сбросил отходы, теперь будут разбираться правоохранительные органы. Буду обращаться. Виновный должен понести ответственность! – написал глава в своем инстаграм.

Впрочем, в комментариях много советов на тему использования шелухи как удобрения.

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