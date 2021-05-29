Жительница Энгельса последовала советам мошенников и перевела им 800 тысяч рублей

Мошенники разыграли убедительный спектакль для жительницы Энгельса и спровоцировали ее на перевод им 800 тысяч рублей.

Как рассказала в полиции 43-летняя жительница Энгельса ей поступил звонок с неизвестного номера и, представившаяся сотрудницей банка женщина сообщила, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Якобы для отмены операции необходимо перейти по присланной ссылке, что доверчивая женщина и сделала. Но после обнаружила, что кредит на 800 тысяч на ее имя уже оформлен, а деньги переведены на неизвестный счет.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.